Николай Патрушев примет участие в трехдневной международной конференции по Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Восьмая международная встреча представителей государств - членов и стран - наблюдателей Арктического совета начнется в понедельник. Она состоится на борту теплохода, который пойдет по маршруту между Санкт-Петербургом и Валаамом.

"30 сентября в Санкт-Петербург прибудут высокие представители, курирующие вопросы безопасности, а также научная общественность арктических государств", - сообщили ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. Конференция продлится до 2 октября. Российскую делегацию на встрече возглавит секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Обсуждение широкого круга вопросов обеспечения безопасности в Арктике состоится на борту теплохода, следующего по маршруту Санкт-Петербург - остров Валаам - Санкт-Петербург. На встрече планируется рассмотреть вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития транспортной инфраструктуры в арктическом регионе, а также тематику устойчивого развития Арктики (экологический, социальный и культурный аспекты)", - говорится в сообщении Совбеза РФ.

Встречи на выезде

Такие международные встречи проводятся регулярно по инициативе Совета безопасности РФ. Предыдущая конференция состоялась в 2017 году в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ), годом ранее представители арктических стран собирались на Чукотке на борту атомного ледокола, совершавшего переход от Анадыря до порта Певек.

На встрече в Саббете два года назад Патрушев, в частности, заявил о необходимости продолжить создание эффективной архитектуры безопасности в Арктике, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации этого региона. "Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере", - сказал тогда секретарь Совбеза РФ. Патрушев призвал, невзирая на отдельные межгосударственные разногласия, объединить усилия во имя общего дела - сохранения Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества.

В этих международных встречах неизменно участвуют представители всех восьми государств - членов Арктического совета, интерес к ним проявляют и внерегиональные страны, отметил в опубликованном в воскресенье интервью "Российской газете" первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов. По его словам, участвовавшие в предыдущей конференции Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Франция, Италия и Япония вновь планируют в текущем году направить на встречу своих представителей, плюс к ним присоединится Германия. "Все это говорит о заинтересованности зарубежных партнеров в неполитизированном обсуждении проблем региона, без решения которых невозможно бережно использовать его богатства. Именно такие проблемы мы выносим на повестку дня", - сказал Аверьянов.

Он добавил, что у организуемой Совбезом РФ международной встречи есть также задача познакомить ее участников с уникальными уголками российского севера. Как отметил первый замсекретаря Совбеза, участники нынешней конференции на борту теплохода "познакомятся с историей и памятниками Карелии и Ленинградской области, а также красотой Ладожского озера", что "станет приятным дополнением к плодотворной и оживленной дискуссии в ходе самого форума".

Участники Арктического совета

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств, наиболее авторитетный орган по международному взаимодействию в Арктике. Ее членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, статус постоянных участников совета имеют организации коренных народов Севера, а статус наблюдателей - 13 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария и Япония), 12 неправительственных и 13 международных организаций.

Арктический совет действует с 1996 года, главные направления его работы - защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия, включая морское, разработка мер по поиску и спасению в Арктике, всесторонняя поддержка развития коренных народов региона. Штаб-квартира организации находится в Тромсё (Норвегия).