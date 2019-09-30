Глава одного из наиболее труднодоступных районов Забайкалья ушел в отставку

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава одного из наиболее труднодоступных районов Забайкальского края - Красночикойского - Евгений Гостев ушел в отставку по собственному желанию в понедельник. Об этом сам политик сообщил ТАСС.

"Районный совет сегодня большинством голосов поддержал мое заявление об уходе с должности по собственному желанию. Это решение связано с тем, что мне поступило другое предложение, о котором, я думаю, вы скоро узнаете. Сегодня попрощаюсь с коллективом и оставлю должность", - сказал Гостев.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что его отставка может быть связана с выявленными прокуратурой нарушениями в декларации о доходах, из-за которых ранее надзорный орган рекомендовал районным депутатам досрочно прекратить полномочия главы.

"Нет, с декларацией мое решение не связано", - добавил Гостев.

Предприниматель Гостев возглавил район в 2017 году, победив на выборах. Он стал четвертым за два месяца главой муниципалитета в Забайкалье, который по собственному желанию ушел в отставку. Ранее свои посты покинули мэр города Борзя Николай Яковлев, главы Читинского и Ононского районов Вадим Захаров и Ятур Танхаев.

В 15 сельских поселениях Красночикойского района, большинство которых находятся в отдаленной и труднодоступной местности, живут 18,2 тыс. человек.