В пресс-службе иркутского губернатора прокомментировали информацию о его отставке

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Прошедшая в понедельник в ряде СМИ информация о том, что губернатор Иркутской области Сергея Левченко уйдет в досрочную отставку, не имеет под собой оснований, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.

"Сергей Георгиевич [недавно] посещал Москву, были встречи в аппарате президента, но никаких разговоров на эту тему вообще не поднимали. Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное", - сказал собеседник агентства, отметив, что иркутскому губернатору уже много раз прочили досрочную отставку, однако каждый раз эти слухи оказывались беспочвенными.

Агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщило, что Левченко может уйти в досрочную отставку в октябре в ходе очередной ротации глав регионов. РБК отмечает, что на рейтингах иркутского губернатора сказался летний паводок.

Левченко, состоящий в КПРФ, возглавил Иркутскую область осенью 2015 года по итогам всенародных выборов. По количеству голосов он опередил предыдущего губернатора Сергея Ерощенко.

Левченко возглавляет иркутский областной комитет КПРФ. До того, как занял губернаторский пост, был депутатом Госдумы трех созывов.