Посольство РФ в Осло назвало фальшивкой статью норвежского издания о российском спецназе

ТАСС, 30 сентября. Посольство России в Осло назвало грубой провокацией статью норвежского интернет-издания Aldrimer.no, в которой утверждалось, что на территории королевства действует российский спецназ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - указывается в тексте.

"Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил. Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике", - подчеркнули в посольстве РФ.