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Путин поздравил президента Абхазии с Днем Победы и Независимости

Он пообещал, что Россия продолжит содействие республике в обеспечении безопасности

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие Абхазии в обеспечении безопасности и решении социально-экономических задач. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной абхазскому коллеге Раулю Хаджимбе, по случаю отмечаемого в понедельник в Абхазии Дня Победы и Независимости.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия - Дня Победы и Независимости. С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития", - говорится в телеграмме.

День окончания грузино-абхазской войны, длившейся 413 дней и завершившейся выдворением грузинских войск с территории республики, в календаре Абхазии назван Днем Победы и Независимости.

В грузино-абхазской войне погибли около 3 тыс. абхазских бойцов и мирных граждан, более 5 тыс. человек получили ранения, более 100 до сих пор числятся без вести пропавшими.

В честь Дня Победы и Независимости в Абхазии в понедельник пройдут праздничные мероприятия. Начинаются они по традиции с возложения венков и цветов к Мемориалу славы в Сухуме и к монументам погибшим во всех городах республики.

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Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссия
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