Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Марины Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

Дедюшко была назначена на должность замглавы министерства в августе 2018 года, с мая 2013 года она занимала должность заместителя председателя правительства Амурской области.