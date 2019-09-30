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Отставки и назначения

Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития

Дедюшко была назначена на эту должность в августе 2018 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Марины Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

Дедюшко была назначена на должность замглавы министерства в августе 2018 года, с мая 2013 года она занимала должность заместителя председателя правительства Амурской области.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичОтставки и назначения
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