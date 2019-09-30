Рябков призвал ООН к более внятной реакции на невыдачу виз российской делегации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Реакция Секретариата ООН на невыдачу американских виз ряду членов российской делегации на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи должна была быть более внятной. Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Реакция Секретариата ООН, на мой взгляд, могла бы быть более внятной на произошедшее", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что Вашингтон поставил новый антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене.

По его словам, отказ в выдаче виз стал тревожным звонком в плане того, что могут позволить себе США применительно к ООН. "Существует специальный комитет, называющийся комитет по сношению со стороной пребывания. Мы там будем этот вопрос ставить заостренно, - подчеркнул Рябков. - Это новое качество пренебрежения любыми нормами".

Отвечая на вопрос о визовой войне между Москвой и Вашингтоном, замминистра отметил, что она уже идет, ее развязали сами США. "Мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генконсульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки, - пояснил он. - Отвечаем зеркально в этом случае: американцам сложно решать свои проблемы у нас, мы знаем об этом. Предлагаем американцам договариваться, а не действовать по принцип "око за око, зуб за зуб", но пока не получается. Видимо, приоритеты у тех, кто формирует российскую политику в США, все же другие".

Как сообщил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, целому ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ. По словам Лаврова, госсекретарь США Майкл Помпео при встрече заявил, что ни он, ни американский президент Дональд Трамп не имели отношения к данному решению.