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В Москве пройдет встреча спецпредставителей России, Китая, Пакистана и США по Афганистану

Мероприятие состоится в октябре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спецпредставители России, Китая, Пакистана и США по Афганистану проведут в октябре встречу в Москве. Об этом заявил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"В Москве мы, возможно, соберемся в рамках расширенной "тройки" спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану. Мы сейчас работаем над этим, точной даты нет, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Это произойдет в октябре".

Теги
АфганистанСШАПакистанРоссияКитай
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