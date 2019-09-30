В Москве пройдет встреча спецпредставителей России, Китая, Пакистана и США по Афганистану

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спецпредставители России, Китая, Пакистана и США по Афганистану проведут в октябре встречу в Москве. Об этом заявил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"В Москве мы, возможно, соберемся в рамках расширенной "тройки" спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану. Мы сейчас работаем над этим, точной даты нет, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Это произойдет в октябре".