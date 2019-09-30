Эксперт: Австрия после выборов сохранит с Россией поступательное развитие отношений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Австрия после победы консервативной Австрийской народной партии (АНП) во главе с Себастьяном Курцем на досрочных парламентских выборах продолжит поступательное развитие отношений с Россией. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Препятствий для дальнейшего развития отношений [между РФ и Австрией] нет. Какие будут совместные проекты, покажет время, - отметил эксперт. - Негативных аспектов развития российско-австрийских отношений я не вижу, Вена будет придерживаться прагматичных отношений с Москвой и продолжит их поступательное развитие". В качестве одной из переговорных площадок Белов назвал двусторонний форум общественности "Сочинский диалог", на котором "могут обсуждаться перспективные направления развития отношений по всем направлениям, в том числе в сфере экономики, политики, гражданского общества, научно-технического сотрудничества".

Однако, убежден политолог, никаких резких шагов от Австрии в отношении России ожидать не стоит. "Диалог двух стран не претерпит серьезных изменений, даже если будет создана коалиция с партией "Зеленые" (традиционно во всех странах критически относятся к России - прим. ТАСС), - отметил специалист. - В любом случае политика коалиции, которую возглавит Курц, будет продолжаться на фоне мейнстрима Брюсселя". "Санкционный режим будет сохранен", - добавил Белов.

АНП уверенно победила на выборах 29 сентября в Национальный совет (нижняя палата парламента). Успех принес консерваторам фракционное большинство в парламенте, что позволит Курцу получить мандат на формирование правительства и вернуться на пост канцлера Австрии.

Согласно данным министерства внутренних дел республики, АНП набирает 38,4% голосов (73 депутатских мандата), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов (41 мандат). Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3% (32 мандата). Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4% (23 мандата), "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4% (14 мандатов).