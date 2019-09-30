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Путин пока не планирует встречу с главой Суверенного совета Судана

Ранее официальный представитель Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши сообщил, что Абдель Фаттах аль-Бурхан нанесет визит в Москву 24 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с главой управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который посетит Москву во второй половине октября.

"Пока нет в графике [Путина такой встречи]", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши сообщил, что Абдель Фаттах аль-Бурхан посетит 24 октября Москву. По его словам, которые приводит в понедельник суданская газета "Ат-Таяр", на начало октября у аль-Бурхана запланирована "долго откладывавшаяся поездка в Объединенные Арабские Эмираты, в конце октября состоится визит в Россию".

В апреле этого года всего через несколько дней после военного переворота, в результате которого армия отстранила от власти управлявшего Суданом 30 лет Омара аль-Башира, Хартум посетил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов. Он встретился с аль-Бурханом, который тогда возглавлял Военный совет страны.

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