Бывший замглавы Минобрнауки Солодовников стал и.о. замгубернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра образования и науки России Денис Солодовников назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.

"Хочу представить Дениса Анатольевича Солодовникова", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев в понедельник на аппаратном совещании правительства города, представляя нового и.о. замгубернатора.

Он уточнил, что Солодовников займется вопросами реализации в городе федеральной целевой программы развития Крыма, разработки генерального плана и другими. И.о. замгубернатора будет курировать работу городского департамента капитального строительства, департамента по имущественным и земельным отношениям, департамент архитектуры и градостроительства и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Солодовников родился 26 мая 1973 года в городе Люберцы (Московская область). Окончил Московский государственный открытый университет по специальности "Юриспруденция" и по программе профессиональной переподготовки "MBA - связи с государственными органами".

Солодовников с 2016 года работал в должности заместителем руководителя Росимущества, а до этого - в Росреестре, Минкомсвязи и в аппарате правительства. С конца 2018 года был замглавы Минобрнауки РФ, освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу" приказом премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованным 23 сентября 2019 года.