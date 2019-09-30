Песков: Глазьев не сможет совмещать должности министра ЕЭК и советника президента России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Советник президента РФ Сергей Глазьев в случае его утверждения министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не сможет совмещать новый пост с должностью в администрации президента. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допустимо ли такое совмещение.

"Совмещать не может", - сказал Песков.

Пресс-служба ЕЭК в августе сообщала, что Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике. Его кандидатура была одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь будет представлена на утверждение глав государств Евразийского союза на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване. Валовая в конце августа возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.

Коллегия ЕЭК (исполнительный орган комиссии) состоит из 10 министров - по два представителя от каждой страны - участницы Евразийского экономического союза. Согласно процедуре, если место министра становится вакантным, то или иное государство ЕАЭС представляет кандидатуру для рассмотрения на совете ЕЭК на уровне вице-премьеров стран союза. В случае одобрения соответствующего проекта решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) вице-премьерами он рассматривается на уровне Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств. В случае положительного решения и на этом уровне вопрос выносится на рассмотрение членами ВЕЭС.