Рябков заявил, что Москва намерена сохранять poker face в переговорах с США по разоружению

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Москва после прекращения действия российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) накапливает определенный пласт соображений относительно будущего сферы разоружения, однако не станет их высказывать дабы не ослаблять свою позицию. Об этом заявил в интервью журналу " Международная жизнь " заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, сегодня РФ только начинает приближаться в своем собственном осмыслении того, что такое мир без ДРСМД с точки зрения задач обеспечения европейской и азиатской безопасности.

"Мы накапливаем определенный пласт идей и соображений как с этим быть, - сообщил замминистра. - Но для того, чтобы понять что будет дальше, мы должны разобраться в подходе наших американских и натовских коллег. А заранее засвечивать, грубо говоря, что у нас есть какие-то свои наработки в этой сфере или высказывать там систему предпочтений, преференций - это, по большому счету, ослаблять собственную позицию".

"Есть американское выражение "лицо игрока в покер". Это человек, который не должен дрогнуть мускулом, когда держит карты перед собой, чтобы не дать понять противоположной стороне, насколько его позиция сильна, - напомнил Рябков. - Вот нам надо покерное лицо держать все время".