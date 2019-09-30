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Выход США и России из ДРСМД

Рябков заявил, что Москва намерена сохранять poker face в переговорах с США по разоружению

Сегодня РФ только начинает приближаться в собственном осмыслении того, что такое мир без ДРСМД с точки зрения задач обеспечения европейской и азиатской безопасности, отметил замглавы МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Москва после прекращения действия российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) накапливает определенный пласт соображений относительно будущего сферы разоружения, однако не станет их высказывать дабы не ослаблять свою позицию. Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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По его словам, сегодня РФ только начинает приближаться в своем собственном осмыслении того, что такое мир без ДРСМД с точки зрения задач обеспечения европейской и азиатской безопасности.

"Мы накапливаем определенный пласт идей и соображений как с этим быть, - сообщил замминистра. - Но для того, чтобы понять что будет дальше, мы должны разобраться в подходе наших американских и натовских коллег. А заранее засвечивать, грубо говоря, что у нас есть какие-то свои наработки в этой сфере или высказывать там систему предпочтений, преференций - это, по большому счету, ослаблять собственную позицию".

"Есть американское выражение "лицо игрока в покер". Это человек, который не должен дрогнуть мускулом, когда держит карты перед собой, чтобы не дать понять противоположной стороне, насколько его позиция сильна, - напомнил Рябков. - Вот нам надо покерное лицо держать все время".

Теги
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