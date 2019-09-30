Рябков: отказ поддержать перенос мероприятий ООН будет свидетельствовать о диктате США

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отказ от выдвинутой российской стороной идеи переноса некоторых мероприятий ООН в другие страны будет указывать на то, что ряд государств - членов этой организации слепо поддерживают продиктованную Вашингтоном позицию, без осмысления содержательной стороны предложения. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в понедельник.

Рябков напомнил об отклоненной в прошлом году Генассамблеей ООН резолюции в поддержку ДРСМД, предложенной Россией. По его словам, ее не приняли так называемые единомышленники США, которых американцы "подтянули под свои знамена, запугали или каким-то иным образом воздействовали" только по причине того, что автором этой резолюции была Россия.

"Мы посмотрим, как отреагируют большинство членов ООН на идею переноса некоторых мероприятий в другие места. Это очевидная вещь, надо хотя бы попробовать. Но если опять это не будет поддержано, - мы увидим, что люди просто идут на поводу, в силу тех или иных причин, у Вашингтона, не задумываясь над смысловой и содержательной стороной, а руководствуясь только тем, что если это было предложено Россией, значит это вызывает сомнения, подозрения", - сказал замминистра.

В четверг Рябков заявил, что российская сторона предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что целому ряду представителей российской делегации на Генассамблею ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ. После этого в ряде СМИ прозвучали высказывания о необходимости переноса штаб-квартиры ООН в другие страны.