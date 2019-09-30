Слуцкий: российские парламентарии находятся в контакте со многими депутатами Рады

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Делегация России в ПАСЕ готова к конструктивному взаимодействию с украинскими парламентариями, со многими из них уже установлены контакты. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы настроены на сотрудничество с делегацией Верховной рады в том случае, если коллеги из Верховной рады, а со многими из них мы уже в контакте, будут к такому конструктивному взаимодействию готовы", - сказал Слуцкий, комментируя отказ Украины от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, подобное взаимодействие "будет непростым". "Не будем говорить об этом раньше времени, наверное, но, что касается принятия Верховной радой такого решения [об отказе в участии], нам оно непонятно и вряд ли оно способствует авторитету самой Украины на площадке ПАСЕ", - отметил он.

Парламентарий поприветствовал заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о готовности к диалогу с Москвой. "Чем быстрее произойдет возврат к позитиву, возврат к нормальному умению слышать друг друга, тем будет лучше. И если глава украинской делегации говорит серьезно, мы это готовы только приветствовать, - заявил глава комитета. - Очень хотелось бы в этом видеть конструктив. Наверное, отчасти здесь есть просто дань моменту, когда дальше пикировать Россию просто совершенно несерьезно".

Продолжение курса Киева на избежание диалога с российской стороной бесперспективно, считает Слуцкий. "Украинские коллеги понимают, что эта линия не выигрышная: "Вот давайте мы будем взаимодействовать, и в этом взаимодействии, как в последние дни призывали многие киевские политологи, найдем какие-то изъяны в российской линии и тогда уже будем от этого плясать", - подчеркнул он.

Вместе с тем председатель думского комитета выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений. "Хотелось бы исходить из лучшего, что украинские коллеги, те, кто впервые избрался в том числе в Верховную раду, готовы взаимодействовать, готовы слушать, готовы выстраивать то, что за последние годы, к великому сожалению, было утрачено вопреки здравому смыслу <…> Мы обречены на нормальные отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура на сегодня", - резюмировал Слуцкий.

Ситуация вокруг украинской делегации

Ранее Елизавета Ясько заявила о сохранении сформировавшегося при Петре Порошенко курса в отношении России. При этом, по ее словам, ее совершенно не пугает, что ей придется общаться с делегацией РФ.

После формирования нового состава Верховной рады в августе парламентарии утвердили и новый состав делегации Украины в ПАСЕ. Ее возглавила 28-летняя политолог, эксперт по вопросам культуры Елизавета Ясько. Новая делегация, как и прежняя, отказалась официально участвовать в открывающейся в понедельник осенней сессии организации. Тем не менее часть украинской делегации, в том числе и сама Ясько, в Страсбург приехала.