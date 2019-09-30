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Лавров: отношения РФ и КНР характеризует беспрецедентный уровень взаимной поддержки

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне лидеры двух государств объявили о вступлении отношений между Москвой и Пекином в новую эпоху, напомнил глава российского дипведомства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Пекина характеризуется беспрецедентным в истории двусторонних отношений уровнем взаимной поддержки. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по случаю 70-летия российско-китайских дипломатических отношений.

По словам Лаврова, результатом совместных усилий РФ и КНР стал "беспрецедентный в истории двусторонних отношений уровень сотрудничества, который характеризуется как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Министр напомнил, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в июне лидеры двух государств объявили о вступлении отношений между Москвой и Пекином в новую эпоху. "А это означает еще большую степень взаимной поддержки по всем направлениям", - указал Лавров.

2 октября 1949 года, на следующий день после образования Китайской Народной Республики, Андрей Громыко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел СССР, направил телеграмму премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю с признанием Советским Союзом Китайской Народной Республики и предложением об установлении дипломатических отношений. Эта дата считается днем установления дипотношений между двумя государствами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайСи Цзиньпин
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