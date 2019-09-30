Рябков обсудил с кандидатом на пост главы МАГАТЭ Жиаковой деятельность этой организации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в понедельник с председателем Управления по ядерному регулированию Словакии Мартой Жиаковой вопросы деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе предстоящие выборы главы этой организации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам деятельности МАГАТЭ, включая предстоящие выборы нового генерального директора агентства", - указали в дипведомстве.

В настоящее время на должность гендиректора МАГАТЭ претендуют четыре человека. Кроме Жиаковой, это исполняющий обязанности гендиректора агентства Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси и исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо из Буркина-Фасо.

Завершение выборов и назначение нового гендиректора ожидается в октябре, он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.