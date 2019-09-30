Аксенов внес в Госсовет Крыма проект о разделении постов главы и премьер-министра

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета региона проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства. Документ размещен на сайте крымского парламента.

Ранее в сентябре 2019 года спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что должности главы республики и председателя регионального правительства могут разделить для более эффективного управления.

В настоящее время должность главы республики и главы правительства объединены, пост главы Республики Крым - председателя Совета министров с 2014 года занимает Сергей Аксенов. 20 сентября Аксенов был переизбран на пост главы республики во второй раз. В этот же день он подписал указ о назначении заместителя председателя Совета министров Юрия Гоцанюка исполняющим обязанности главы правительства.

"Признать утратившим силу постановление Государственного совета от 9 октября 2014 года "О совмещении главой Республики Крым своей должности с должностью председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в тексте проекта постановления. Отмечается, что документ находится на рассмотрении комитетов регионального парламента.

В соответствии с региональным законодательством, Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября. Новый состав Совмина, как заявлял Аксенов будет сформирован в течение двух недель.