Рябков: компании США не жаловались на препятствия в работе со стороны властей России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американские компании не направляли в МИД РФ ни одной жалобы на трудности инвесторов в России. Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Через мой стол не проходило ни одной жалобы со стороны американских компаний о том, что есть какие-то проблемы, препятствия или затруднения того или иного свойства для инвесторов со стороны властей", - сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о росте американских инвестиций в Россию, замминистра отметил, что "инвестиционный климат в России улучшается из года в год". "Американские компании, действующие на нашем рынке, это хорошо чувствуют", - добавил он.