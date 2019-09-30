{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков: компании США не жаловались на препятствия в работе со стороны властей России

Инвестиционный климат в России улучшается из года в год, считает заместитель министра иностранных дел

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американские компании не направляли в МИД РФ ни одной жалобы на трудности инвесторов в России. Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Через мой стол не проходило ни одной жалобы со стороны американских компаний о том, что есть какие-то проблемы, препятствия или затруднения того или иного свойства для инвесторов со стороны властей", - сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о росте американских инвестиций в Россию, замминистра отметил, что "инвестиционный климат в России улучшается из года в год". "Американские компании, действующие на нашем рынке, это хорошо чувствуют", - добавил он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Медведев 3-4 октября в Гаване обсудит с главой Госсовета Кубы двустороннее сотрудничество
Стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях
Читать полностью