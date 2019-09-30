Путин и Макрон пообщались "на ногах" после завершения панихиды по Шираку

ПАРИЖ, 30 сентябрях /ТАСС/. Президент России Владимир Путин кратко пообщался со своим французским коллегой на выходе из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, Путин около двух минут пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном, после чего проследовал к своему автомобилю.

Перед этим российский лидер принял участие в церемонии прощания с Шираком, которая прошла в церкви Сен-Сюльпис и продлилась более полутора часов. В церемонии приняли участие около 80 действующих и бывших глав иностранных государств и правительств.

Гражданская панихида, в ходе которой с Жаком Шираком простились тысячи французов, состоялась накануне в Доме инвалидов в Париже.

Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. В июне в интервью газете Financial Times президент РФ рассказывал, что среди зарубежных лидеров, с которыми он общался, очень серьезное впечатление на него произвел именно Ширак. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и очень взвешенным человеком. Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Ожидается, что он будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.