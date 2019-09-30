К участию в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону допущены 13 кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по выборам главы администрации Ростова-на-Дону (сити-менеджера) допустила к участию в конкурсе 13 кандидатов, сообщил журналистам в понедельник председатель комиссии, замгубернатора Ростовской области Василий Рудой.

"По итогам проверки документов в комиссии установили, что предъявленным требованиям соответствует 13 кандидатов из 15. Они допущены ко 2 этапу конкурса", - сказал Рудой.

Он уточнил, что у двух кандидатов отсутствует стаж работы на руководящих должностях, необходимый для продолжения конкурса. Эти кандидаты к конкурсному испытанию не допущены.

О кандидатах

Теперь 13 кандидатам предстоит пройти тестирование на знание законодательства и собеседование. Во второй этап прошли пенсионер Евгений Беркович, начальник Ростовской дистанции гражданских сооружений Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (структурное подразделение СКЖД - филиал ОАО "РЖД") Николай Беловодченко, глава фракции "Справедливой России" в Заксобрании Ростовской области Сергей Косинов, замглавы администрации Новочеркасска Вячеслав Тимченко, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, замглавы администрации города Батайска Наталья Кузьменко, первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, директор ООО "Агрохимсоюз" Сергей Заревский, завкафедрой государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Михаил Овакимян, индивидуальный предприниматель Александр Коваленко, министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, гендиректор ООО "Юг-Моторс" Вячеслав Камышный, исполнительный директор ООО "Эльбрус" Виктория Хайрулина.

Конкурсная комиссия по выбору сити-менеджера Ростова-на-Дону завершила прием документов от кандидатов 27 сентября. Ход приема документов и кандидатуры кандидатов в комиссии не комментировали.

Единственным претендентом на должность мэра, который публично подал документы в комиссию, стал бизнесмен, общественный помощник бизнес-омбудсмена РФ Александр Хуруджи.

Бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили первого замглавы администрации города Логвиненко. Второй этап конкурса на пост сити-менеджера состоится 1 октября, по его итогам определят не менее двух кандидатов. Конкурс на определение нового главы состоится 11 октября. Комиссия состоит из 10 человек, половину из них выбрал губернатор, половину - депутаты гордумы.