Бывший замгубернатора Волгоградской области Блошкин стал спикером думы региона

ВОЛГОГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы VI созыва провели в понедельник первое заседание, на котором утвердили на должности председателя Александра Блошкина.

Решение было принято единогласно, за единственную кандидатуру проголосовали все 38 депутатов.

Блошкин поблагодарил всех собравшихся за поддержку и доверие. "Для меня это большая честь быть руководителем законодательного собрания Волгоградской области, а также огромная ответственность. Мы шли в выборную кампанию с девизом - "Работать для людей, делать больше". Я обещаю, что мы будем жить и работать согласно этому девизу <…> Мы продолжим работу по усовершенствованию законодательства", - сказал Блошкин.

Губернатор региона Андрей Бочаров, который также присутствовал на заседании, заметил, что у Блошкина имеется необходимый опыт и профессионализм.

"Волгоградская областная дума VI созыва представляет собой сбалансированный состав парламентариев... Состав думы позволяет качественно обеспечить законотворческий процесс, представляя и учитывая интересы всех жителей региона. В ходе работы нового состава облдумы, с одной стороны, важно обеспечить преемственность, продолжить серьезно, системно, ответственно реализовывать начатые ранее программы, проекты и инициативы, направленные на социально-экономическое развитие области. С другой стороны, необходимо придать работе законодательного собрания новые качества и динамику", - отметил Бочаров.

О спикере облдумы

Кандидатуру Александра Блошкина выдвинул в субботу на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил организаторские способности Блошкина, его профессиональные и человеческие качества, которые позволят ему выполнить задачи, стоящие перед высшим законодательным собранием области.

Ранее 64-летний Блошкин занимал пост заместителя губернатора, курировал вопросы внутренней политики.

По итогам прошедших 8 сентября выборов в областной думе представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, где их было четыре. Региональный парламент обновился на 60%. Партия "Единая Россия" набрала на выборах 48,15% голосов и получила 28 мест в региональном парламенте, КПРФ, набравшая 19,5%, - пять мест, партия "Справедливая Россия" (8,44%) и ЛДПР (14,85%) - по два места. От Партии пенсионеров (6,34%) в облдуме будет один представитель.

В новость внесены изменения (16:06 мск) - добавлены подробности после второго абзаца