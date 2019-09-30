Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Российская сторона готова дать ответы на конструктивные вопросы ПАСЕ по митингам в Москве, хотя сам факт назначения дебатов по этой теме Кремлю не нравится.

Дела о массовых беспорядках после несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года

"Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, члены нашей делегации и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения", - заверил представитель Кремля.

ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе. В поддержку этого решения высказались 77 делегатов, против были 33, 12 воздержались.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.