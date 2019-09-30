Кремль не комментирует решение Мосгорсуда по делу Устинова

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, назначившего актеру Павлу Устинову наказание в виде одного года лишения свободы условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

"Мы не комментируем решения суда и не будем это делать и сейчас", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. "Действительно, когда мы призывали дождаться результатов апелляции [по делу Устинова], мы имели в виду, что не стоит делать каких-то скоропалительных выводов", - добавил Песков. Он сказал, что "влияние на суд является недопустимым".

Песков не стал комментировать и тот факт, что решение Мосгорсуда в части назначенного Устинову наказания совпало с тем мнением, которое высказывал ранее глава Росгвардии Виктор Золотов. "Это нужно, наверное, спрашивать в суде", - ответил представитель Кремля.