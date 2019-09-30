Песков назвал делом властей Калмыкии назначение экс-главы ДНР на пост врио мэра Элисты

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к властям Калмыкии вопрос о целесообразности назначения руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял Донецкую народную республику (ДНР).

"Подобное назначение - это исключительно прерогатива главы региона. Разъяснения насчет целесообразности назначения того или иного человека лучше получать именно у руководителя региона. Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы [у назначенного руководителя города] имелось российского гражданство. Соблюдение российских законов является тут главным критерием", - сказал Песков журналистам.

26 сентября на заседании Элистинского городского собрания был избран врио главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, бывший руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность в том, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города. Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты, дано поручение в ближайшее время подготовить стратегию развития города, добавил Хасиков.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.