Песков: Хасиков не выполнял специальные задачи на востоке Украины

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял никаких специальных задач на востоке Украины.

На прошлой неделе врио главы администрации Элисты был избран Дмитрий Трапезников, который ранее возглавлял Донецкую народную республику (ДНР). Хасиков выразил уверенность, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города, поскольку имеет опыт работы в самых сложных условиях.

Журналисты спросили представителя Кремля, какие задачи выполнял Хасиков на востоке Украины, если судит о качествах Трапезникова по его прошлой работе. "Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи", - ответил Песков. Он рекомендовал обратиться с этим вопросом непосредственно к Хасикову.

Хасиков вступил на пост главы Калмыкии 21 сентября, на выборах главы республики он набрал 82,54% голосов избирателей. Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.