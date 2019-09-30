Песков: РФ не знает как о приглашении, так и об отмене участия Джулиани в форуме в Ереване

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Российская сторона не имеет никакого отношения к вопросу об участии или неучастии адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в форуме в Ереване, который 1 октября посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Российская сторона не знает ничего об участии Джулиани, об отмене его участия", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "участие или неучастие [Джулиани] никаким образом не может повлиять на прохождение" во вторник в столице Армении приуроченного к саммиту Евразийского экономического союза Международного форума евразийского партнерства, который вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетит российский лидер.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване после критики в американских СМИ.

Адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка оказался в центре крупного скандала в Вашингтоне из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США выборах.

За проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает Джулиани. По его мнению, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma.