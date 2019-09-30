МИД РФ: Лавров и Залкалиани пытались найти выход из ситуации в диалоге РФ и Грузии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Встреча глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была ориентирована на поиск выхода из непростой ситуации в отношениях двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии российского дипведомства.

"Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел РФ Лаврова с его грузинским коллегой Залкалиани в Нью-Йорке, - отметили в министерстве. - К большому сожалению, мы вновь слышим в основном заезженные тезисы об "оккупации". Похоже, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата".

"Мы со своей стороны убеждены в том, что интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора, - продолжили в министерстве. - Состоявшаяся в Нью-Йорке первая за последние 12 лет встреча министров иностранных дел двух стран была ориентирована на то, чтобы искать пути выхода из той непростой ситуации, в которой оказались российско-грузинские отношения, в том числе в результате известных событий июня - июля".