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Медведев назначил замглавы Минприроды - главой Рослесхоза Сергея Аноприенко

Ранее он занимал пост замглавы Росимущества

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сергей Аноприенко назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ - главой Рослесхоза. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, который подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее Аноприенко занимал пост замглавы Росимущества.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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