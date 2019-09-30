Форум "Россия и Ибероамерика" соберет в Петербурге участников из 35 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября, соберет более 600 участников из 35 стран. Основными темами для экспертного обсуждения станут венесуэльский кризис, российская внешняя политика в латиноамериканских странах, проблемы и перспективы сотрудничества России и государств Ибероамерики, рассказали журналистам в понедельник организаторы и участники события.

"В этом году присутствуют шесть с половиной сотен участников из 35 стран - от Южной Африки и Китая до практически всех стран Латинской Америки, значительной части стран Европейского Союза и, естественно, российские участники. На сегодняшний момент это самая большая экспертная площадка по латино- и ибероамериканской тематике (включая Испанию и Португалию) в нашей стране", - сказал профессор отделения международных отношений и глобальных проблем РАН, директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец, выступая в петербургском пресс-центре ТАСС.

Исследователь отметил, что в этот раз форум отличает очень широкий географический охват тем. В его программе - целый ряд тематических секций по истории, культуре, экономике, политике Кубы, Парагвая, Чили, Мексики и других стран, а также по интеграционным процессам в Латинской Америке, дискуссии по вопросу эволюции и состояния российско-ибероамериканских отношений, презентации научных изданий, публичные лекции ведущих ученых, политиков, дипломатов.

Ряд обсуждений будет посвящен российской внешней политике на латиноамериканском направлении. "Будут очень непохожие точки зрения, диаметрально противоположные оценки, что и было для нас важно. Мы считаем нужным озвучить не одну точку зрения, а посмотреть на проблему с разных сторон", - сказал Хейфец. "Будет обсуждаться проблема венесуэльского кризиса на нескольких заседаниях, и несколько мероприятий будут посвящены годовщине открытия Антарктиды и русской роли в освоении Антарктиды", - добавил он.

Выставка о футболе и книга о советской разведчице

Одним из первых мероприятий форума станет торжественное открытие в Санкт-Петербургском государственном университете вечером 30 сентября бюста основателя Восточной Республики Уругвай Хосе Артигаса. Идея его установки принадлежит Институту Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк (Монтевидео, Уругвай). Как рассказал на пресс-конференции президент института Сергей Брилев, ранее эта инициатива получила единогласную поддержку уругвайского сената. "Совместными усилиями уругвайского сената, министерства иностранных дел и министерства обороны был отлит специальный бюст для Петербурга", - сказал он, отметив, что Уругвай в свое время стал первой латиноамериканской республикой, установившей дипотношения с Российской империей, а позднее - первой южноамериканской страной, признавшей Советский Союз и восстановившей отношения с СССР в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, при поддержке института в Петербурге будет показана выставка, посвященная первому чемпионату мира по футболу, который прошел в Монтевидео в 1930 году. В прошлом году эта экспозиция была представлена Национальным секретариатом спорта Уругвая на ЧМ-2018 в Москве. Отмечается, что открытие выставки приурочено к совместной заявке Уругвая, Чили, Аргентины, Парагвая на прием мирового футбольного первенства в 2030 году - спустя сто лет после первого чемпионата.

Частью программы форума также стала презентация книги Рауля Вильярино "Мое имя - Родина", посвященной исследованию жизни известной советской разведчицы Африки де лас Эрас. Как рассказал Брилев, ее история ляжет в основу фильма ВГТРК к столетию Службы внешней развездки, которое будут отмечать в декабре 2020 года.

О форуме

Среди основных спикеров Форума - председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, специалист по экономике стран Латинской Америки, экономическим преобразованиям на Кубе, приглашенный профессор и лектор в университетах 40 стран мира Кармело Меса-Лаго, чилийский экономист, автор многочисленных работ по экономике Латинской Америки Рикардо Ффренч-Дэвис и другие авторитетные эксперты.

Четвертый международный форум "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность" проводится Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Института Латинской Америки РАН, Института Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк, Фонда "Росконгресс", Министерства иностранных дел РФ, Фонда Егора Гайдара, Регионального координационного центра экономических и социальных исследований, Латиноамериканского совета по социальным наукам, Мексиканской ассоциации политических исследований и ряда других организаций. Одной из целей форума является формулирование новых подходов к исследованиям ибероамериканской проблематики.