Заместителем губернатора Липецкой области стал экс-помощник главы Ямала

ТАСС, 30 сентября. Бывший управляющий делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-помощник губернатора Ямала Александр Рябченко назначен заместителем главы Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"Александр Рябченко назначен заместителем главы администрации Липецкой области. Он будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов", - говорится в сообщении.

С января 2019 года деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления курировал замглавы региона Александр Костомаров. В сентябре 2019 года после победы на выборах главы Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал отставку Костомарова, сообщив, что тот продолжит работу в администрации президента России.

Александр Рябченко родился в 1987 году в Новом Уренгое Тюменской области, в 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году - Сингапурский институт управления и развития.

С 2009 по 2015 год Рябченко работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе помощником губернатора, после был гендиректором государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Гостинично-транспортный комплекс "Ямальский" и руководил государственным унитарным предприятием "Ямалгосснаб".

С ноября 2018 года до настоящего времени назначения занимал должность управляющего делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.