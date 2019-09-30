МИД: Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Страны астанинского формата (Россия, Иран, Турция) проведут в ближайшее время встречу высокого уровня в столице Казахстана. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Будет продолжена практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате, - сказал он. - Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время".

Вершинин призвал к широкой международной поддержке работы сирийского конституционного комитета. "Исходим из того, что всем нам стоит очень бережно относиться к тому межсирийскому диалогу, который начнется в конце октября в Женеве", - подчеркнул замминистра.

Он указал на "недопустимость попыток вмешательства в межсирийский диалог и навязывания сирийцам рецептов, не совместимых с их культурными, религиозными и национальными традициями".

На том же заседании СБ ООН спецпосланник генсека по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что комитет, состоящий из 150 представителей правительства, оппозиции и гражданского сообщества, впервые соберется 30 октября в Женеве. Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что на первую встречу приглашены представители астанинского формата и "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция).