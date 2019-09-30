Врио главы администрации Элисты Трапезников сохранит костяк команды в мэрии

ТАСС, 30 сентября. Назначенный на прошлой неделе врио главы администрации Элисты экс-руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников не намерен проводить кардинальные кадровые изменения в городской администрации.
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Избрание Трапезникова врио главы администрации Элисты на заседании Элистинского городского собрания 26 сентября вызвало неоднозначную реакцию среди некоторых жителей республики.
"В администрации города хороший коллектив, у всех горят глаза, все душой переживают за свой город, за будущее, поэтому кардинальных изменений не ожидается. Полноценная, работоспособная команда", - сказал Трапезников в понедельник журналистам на пресс-конференции. Он также заметил, что не планирует приглашать на должности своих коллег из ДНР. Трапезников обратил внимание, что в своей работе намерен быть максимально открытым и будет опираться на мнение горожан. Для этого уже создан отдел по обращениям горожан, будет обновлен сайт администрации, заработает горячая линия. Также Трапезников пообещал при необходимости выйти и поговорить с теми, кто устраивает митинги против его назначения.
"Раз люди вышли, значит у них есть недоверие к власти, которое сложилось годами. Но в любом деле нужен конструктивный диалог. <…> Самое главное, чтобы мы друг друга услышали. Дайте время, и вы увидите результат", - добавил Трапезников.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность в том, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города. Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты, дано поручение в ближайшее время подготовить стратегию развития города, добавил Хасиков.
Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.