Миронов отметил усиление социальной направленности проекта бюджета

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме приветствует рост социальных расходов, представленных в трехлетнем проекте федерального бюджета, но считает их недостаточными. Об этом в понедельник заявил журналистам глава фракции Сергей Миронов.

"Впервые за несколько лет правительство прислушалось к многолетним рекомендациям депутатов "Справедливой России" и других социалистов. Совершенно оправдано, что в бюджетном приоритете именно здравоохранение, - приводит слова Миронова пресс-служба фракции. - Но мы считаем, что надо идти дальше, чтобы устранить те системные угрозы, которые несет недофинансирование социальной сферы".

Лидер справороссов напомнил о партийной инициативе, касающейся установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру. Доли расходов на них должны составлять не менее 7%, 7% и 3% соответственно, считает он. "Семь процентов - это та красная чета, которую нельзя преступать, если мы хотим сохранить Россию как социальное государство. В условиях заявленного в бюджете профицита нет формального повода для жесткой экономии на социальных расходах", - уверен парламентарий.

Миронов пообещал внимательно изучить все аспекты правительственного документа. "При необходимости будем, как и в прошлые годы, вносить альтернативные бюджетные предложения, в которых приоритет будет отдаваться социальным расходам и поддержке реальной экономики", - заключил руководитель фракции.

В понедельник кабмин РФ внес в Госдуму проект проект федерального бюджета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы. На социальную политику государство планирует потратить 5,01 трлн руб. в 2020 году, 5,046 трлн руб. в 2021 году и 4,827 трлн руб. в 2022 году. При этом расходы на развитие здравоохранения должны вырасти в 2020 году почти на 46% (841,9 млрд руб. против 577,2 млрд руб. в 2019 году).