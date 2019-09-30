Небензя: Запад придумывает новые отговорки для отказа от участия в восстановлении Сирии

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии.

"Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии", - отметим он.

"Не так давно они говорили, что условие для этого - создание [сирийского] конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции", - констатировал он.