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Кризис в Сирии

Небензя: Запад придумывает новые отговорки для отказа от участия в восстановлении Сирии

Постпред РФ при ООН прокомментировал итоги встречи Совета Безопасности

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совета Безопасности по Сирии.

"Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии", - отметим он.

"Не так давно они говорили, что условие для этого - создание [сирийского] конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции", - констатировал он.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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