Глава Калмыкии просит судить по делам нового главу Элисты

ЭЛИСТА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков готов нести ответственность за избранного городским собранием Элисты по его представлению врио главы Элисты, экс-руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова, и призвал судить его по делам, а не по прописке и отношению к республике. Об этом Хасиков заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

На прошлой неделе Трапезников был избран врио главы администрации Элисты по предложению Хасикова, что вызвало неоднозначную реакцию у некоторых жителей республики.

"Назначение Трапезникова буду, естественно, доказывать и отстаивать, на сегодняшний день - это пусть и не стандартное, но правильное решение. И как я уже попросил жителей республики Калмыкия: дайте время, а судить будем по результатам. Сейчас за республику ответственен я, спрашивать будут с меня, и, соответственно, каждое свое решение я взвешиваю и потом готов нести ответственность", - сказал Хасиков.

По его словам, он в "какой-то степени" ожидал такой реакции жителей. "Потому что у нас в республике не любят так называемых "варягов", то есть специалистов, приехавших сюда работать, но никак не связанных именно с Калмыкией. Несмотря на такие ожидания, я это решение принял, и принял максимально осознанно, зная... что он точно сможет внести свой вклад в развитие и республики и конкретно столицы Калмыкии Элисты", - заявил глава региона. Он отметил, что открыт для обсуждения своего решения, в том числе с жителями региона.

У Трапезникова, по словам Хасикова, есть российское гражданство, соответствующее высшее образование и необходимый стаж работы. "У Дмитрия Викторовича Трапезникова в этом плане все благополучно и соответствует законодательству", - подчеркнул Хасиков.

Он отметил, что при подборе команды опирается на местные кадры. "На тех, кто работал и живет здесь, в Калмыкии. Во-вторых, мне удалось привлечь в Калмыкию наших земляков, которые себя очень хорошо зарекомендовали на федеральном уровне - либо в федеральных ведомствах, либо в каких-то крупных коммерческих структурах. Ряд министров и отдельных специалистов я сумел убедить, чтобы они вернулись работать в своей родной Калмыкии. И, конечно, нельзя обойтись без специалистов высокого класса, никак не связанных с нашим регионом, но готовых работать, и работать на тех условиях, которые мы можем предоставить здесь, при этом относиться к работе максимально ответственно и стремиться решать самые сложные задачи", - пояснил свой выбор Хасиков.

Ситуация с главой Элисты

На прошлой неделе на заседании Элистинского городского собрания был избран врио главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, бывший руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики. С 2016 года Трапезников являлся заместителем председателя Совета министров ДНР. С 31 августа по 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР после гибели Александра Захарченко в результате теракта.

Глава Калмыкии выразил уверенность, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города, среди которых - коррупция и хаотичная застройка. Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты, дано поручение в ближайшее время подготовить стратегию развития города.