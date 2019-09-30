Путин 1 октября в Ереване примет участие в саммите ЕАЭС и встретится с Роухани и Пашиняном

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 октября посетит Ереван, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, помимо лидеров государств-членов Евразийского экономического союза (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости - президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Члены Высшего совета рассмотрят текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Планируется, что лидеры ЕАЭС утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут также согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год. В ходе заседания Высшего совета состоится подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Еще один пункт повестки заседания - назначение нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На этот пост предложен советник президента РФ Сергей Глазьев. Ранее должность занимала Татьяна Валовая, которая в августе возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

На полях саммита ЕАЭС также запланированы отдельные переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, Путин и Пашинян в Ереване примут участие в Международном форуме евразийского партнерства, приуроченном к саммиту ЕАЭС.