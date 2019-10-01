Ушаков: участие Эрдогана и других иностранных лидеров в форуме РЭН-2019 не ожидается

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и другие иностранные лидеры не планируют участвовать в международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в Москве 2-5 октября, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается, - сказал он, отвечая на вопрос, принял ли Эрдоган приглашение президента РФ Владимира Путина поучаствовать в мероприятиях РЭН. - Может быть, речь шла об участии тех или иных лидеров, не только [Эрдогана], но, насколько я знаю, страны будут представлены на министерском уровне".

Ранее организаторы форума сообщали, что министр энергетики королевства Саудовская Аравия принц Абдель Азиз бен Сальман 3 октября примет участие в сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире".

РЭН - крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организатором которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", пройдет в центральном выставочном зале "Манеж". Главными темами обсуждения станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.