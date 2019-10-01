Рябков: урегулирование на Украине зависит от осознания США безальтернативности "Минска"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что американская администрация осознает безальтернативность минских договоренностей и важность реализации шагов, которые давно назрели. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нам хотелось бы надеяться, что все же в американской администрации осознают безальтернативность минских соглашений и важность реализации шагов, которые давно назрели, а именно: отвод сил из двух населенных пунктов и оформление документальное "формулы Штайнмайера". Без этого говорить о каком-то продвижении вперед не приходится, независимо от того, останется ли в должности господин [Курт] Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены. Вот эти константы в нашей позиции, они сохранятся", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, как на украинском урегулировании может сказаться отставка Курта Волкера.

Замглавы МИД РФ также добавил, что в связи с этим Россия призывает "администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе".