США сорвали операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Командование военной базы США в Эт-Танфе сорвало операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Как отмечается в заявлении, по плану предусматривался вывод сирийских граждан партиями от 2 до 2,5 тыс. человек пятидневными циклами до окончательного вывода всех мирных жителей, желающих покинуть лагерь. "Однако в результате невыполнения американской стороной взятых на себя обязательств реализация данного этапа оказалась сорвана", - заявляют представители РФ и Сирии.

"По свидетельствам вырвавшихся из Эр-Рукбана мирных жителей, так называемая его администрация, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям Эр-Рукбана его покидать", - сообщается в заявлении. Представители РФ и Сирии подчеркивают, что ответственность за сложившееся положение, в том числе за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере, "целиком лежит на командовании американских войск в зоне Эт-Танф".

В документе отмечается, что 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более чем 2 тыс. спланированных к эвакуации из лагеря Эр-Рукбан сирийских граждан было всего 336 человек.

В заявлении указывается, что сирийским властям "к настоящему времени удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого "лагеря смерти" (около 18 тыс. сирийцев). "Этот процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям", - отметили представители штабов.

Обращение в ООН

Представители двух стран потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству очистить данный район от террористов. Также они обратились к региональным представителям ООН с просьбой дать оценку действиям США.

"Призываем профильные структуры Организации Объединенных Наций принять все возможные меры по выполнению взятых на себя обязательств по спасению сирийских граждан и завершить операцию до наступления холодов. Считаем, что единственный путь к восстановлению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных США и их союзниками территорий страны и возвращение сирийцев в родные места", - говорится в заявлении.

В новость были внесены изменения (10:30 мск) - добавлены подробности.