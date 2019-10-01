Татьяна Гигель переизбрана представителем Горного Алтая в Совете Федерации

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Эл Курултая (госсобрания) Горного Алтая на первом в седьмом созыве заседании наделили полномочиями члена Совета Федерации Татьяну Гигель, ранее представлявшую законодательную власть региона в верхней палате российского парламента, передает корреспондент ТАСС из зала Госсобрания.

"Протокол № 3 о наделении полномочий членами совета федерации. <...> Татьяна Гигель получила 24 голоса. <...> На основании результатов тайного голосования представителей от Госсобрания (Эл Курултай) счетная комиссия решила считать наделенной полномочиями члена Совета Федерации Гигель Татьяну", - сказала председатель счетной комиссии Госсобрания Ольга Волосовцева.