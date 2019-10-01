Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым на внеочередном пленарном заседании во вторник разделил полномочия главы республики и председателя Совета министров, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний. Ранее эти должности совмещал глава Крыма Сергей Аксенов, переизбранный в сентябре руководителем республики на второй срок.

За данное решение проголосовали 67 из 67 депутатов, принявших участие в голосовании.

Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти.

Глава Крыма накануне также внес в парламент республики кандидатуру вице-премьера Крыма 53-летнего Юрия Гоцанюка для согласования назначения на пост премьера. Во вторник депутаты согласовали освобождение Гоцанюка от должности, ожидается, что чуть позже будет рассмотрен вопрос о назначении его на пост главы Совмина.

В соответствии с региональным законодательством, Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания Аксенова. Новый состав Совмина, как заявлял тогда Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже он объявил об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов заявлял, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".