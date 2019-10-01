Рябков: навязываемый Западом порядок меняется в зависимости от предпочтений США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Навязываемый западными странами "порядок, основанный на правилах", меняется в зависимости от текущей конъюнктуры и предпочтений Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на международном форуме "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире".

"Происходит подмена норм международного права "порядком, основанным на правилах". Главную проблему мы видим за стремлением определенных кругов, прежде всего в северной части Америки, навязать международному сообществу эти самые нормы и правила, которые меняются в зависимости от текущей конъюнктуры, в зависимости от предпочтений, которым сейчас следует та или иная администрация США, союзники США и их единомышленники", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, в Москве убеждены, что в нынешних условиях "альтернативы прочной, устойчивой системе международно-правовых норм, альтернативы взаимному уважению государств нет и быть не может". "Только на этой основе возможна реализация фундаментального принципа развития латиноамериканских государств, который был элегантно сформулирован в свое время как "единство многообразия", - отметил Рябков.

Он заверил, что Россия продолжит по всем направлениям развивать партнерские взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. "Мы видим интенсификацию контактов на политическом уровне, серьезное углубление нашего диалога по международной, в том числе глобальной, повестке дня, включая вопросы безопасности, контроля над вооружениями, по проблематике изменения климата, по борьбе с новыми вызовами и угрозами, такими как незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность", - добавил замглавы МИД РФ.