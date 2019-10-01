{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков заявил, что переговоры о размещении военной базы РФ в Белоруссии не ведутся

По словам пресс-секретаря российского президента, между двумя странами "существует достаточно значительный объем союзнических обязательств", которые "компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

"В настоящий момент обсуждения не ведется", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "между Россией и Белоруссией существует достаточно значительный объем союзнических обязательств". Все они, по его словам, "компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы".

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РБК, что размещение российской военной базы в Белоруссии не имеет политического или военного смысла с учетом развития современных технологий. Министр также отверг предположение о том, что на такое решение могла повлиять позиция европейских соседей. Ранее, в конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом.

В новость были внесены изменения (12:10 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
МИД РФ: отставка Томпсон не должна влиять на диалог с США по стратегической стабильности
Как считает заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, кадровые перестановки не должны мешать процессу
Читать полностью