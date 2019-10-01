Песков заявил, что переговоры о размещении военной базы РФ в Белоруссии не ведутся

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент обсуждения не ведется", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "между Россией и Белоруссией существует достаточно значительный объем союзнических обязательств". Все они, по его словам, "компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы".

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РБК, что размещение российской военной базы в Белоруссии не имеет политического или военного смысла с учетом развития современных технологий. Министр также отверг предположение о том, что на такое решение могла повлиять позиция европейских соседей. Ранее, в конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом.

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