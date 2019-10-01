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Путин и Мадуро обсуждали на встрече в Москве долг Венесуэлы перед Россией

Переговоры состоялись 25 сентября

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсуждали на переговорах 25 сентября госдолг Каракаса перед Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, просил ли Мадуро Путина о реструктуризации долга.

"Вопросы долговых обязательств кратко затрагивались в ходе недавнего визита [Мадуро в Москву]", - отметил он.

26 сентября Песков сообщал, что на переговорах двух президентов обсуждалось военно-техническое сотрудничество, однако тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась.

В понедельник Мадуро заявил о желании встретиться с кредиторами республики и распорядился провести новый раунд переговоров о реструктуризации долгов. "Исполнительный вице-президент [Дельси Родригес] и вице-президент по вопросам экономики и финансов [Тарек эль-Айссами], я поручаю вам созвать раунд переговоров со всеми кредиторами", - сказал он на пресс-конференции.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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