Песков: отказ Киева от "формулы Штайнмайера" затормозит переговорный процесс на Украине

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Возможный отказ киевских властей подписать "формулу Штайнмайера" существенно затормозит переговоры по урегулированию на Украине. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, что будет предпринимать Москва в случае, если Киев будет настаивать на отказе от "формулы Штайнмайера".

По его мнению, очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно прояснить позицию Киева в отношении "формулы Штайнмайера". "Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств, - сказал Песков. - Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем".

На прошлой встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшей две недели назад, стороны конфликта должны были в соответствии с договоренностями представителей "нормандской четверки" подписать "формулу Штайнмайера". Но полпред Киева Леонид Кучма в последний момент неожиданно отказался это сделать, что поставило под угрозу срыва не только планы проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате, но и всю стратегию политического урегулирования. По сути, продемонстрированная Киевом позиция означала откат процесса переговоров далеко назад, в "порошенковский" период.

В этой ситуации республики Донбасса призвали страны - гаранты минских соглашений отреагировать на произошедшее. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что уже на встрече в Минске, запланированной на 1 октября, ДНР вновь потребует от Украины завизировать текст, согласованный советниками нормандского формата. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия расстроена и встревожена случившимся. Он отметил противоречивость заявлений руководящих лиц Украины, страх украинских политиков перед радикалами и новым "майданом", но подчеркнул, что документ, содержащий формулу политического урегулирования конфликта, "надо подписывать".

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