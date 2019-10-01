Песков: РФ предпримет шаги, чтобы оградить себя от вмешательства во внутренние дела

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Россия будет и дальше будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя от попыток внешнего вмешательства во внутреннюю политику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми, - сказал он. - Российская сторона всегда принимала необходимые меры и будет дальше принимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства".

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что в Кремле неизвестно о деятельности сотрудника ЦРУ Стивена Секстона, который якобы вел тренинги в Фонде по борьбе с коррупцией Алексей Навального по проведению уличных акций. "До сих пор нам не было известно об этой информации, - сказал Песков. - Мы не знаем, насколько она достоверна". При этом он подчеркнул, что противодействие иностранным спецслужбам, ведущим свою подрывную работу, осуществляется постоянно. "Об этом неоднократно говорилось. Это противодействие осуществляется на постоянной основе", - заключил Песков.