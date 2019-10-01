Главой Совета министров Крыма стал Юрий Гоцанюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым на внеочередном пленарном заседании во вторник согласовал назначение на пост председателя Совета министров республики 53-летнего Юрия Гоцанюка, бывшего вице-премьера крымского правительства. За его кандидатуру проголосовали все 67 депутатов, принявших участие в голосовании.

Накануне Сергей Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти.

Гоцанюк занимает должность заместителя председателя Совета министров с 2016 года. Ранее работал агрономом, главным агрономом в сельхозхозяйствах Первомайского района Крыма, руководителем сельхозкооператива, был председателем райсовета и главой районной администрации Нижнегорского, а затем Первомайского районов.

В соответствии с региональным законодательством, Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания Аксенова на пост главы Крыма. Новый состав Совмина, как заявлял тогда Аксенов, будет сформирован в течение двух недель.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже он объявил об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов заявлял, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".