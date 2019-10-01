Рябков: Россия сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Россия сожалеет, что США сорвали вывод беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы видим в очередной раз, что американские коллеги демонстрируют большой разрыв между словом и делом, и сожалеем, что важнейший гуманитарный вопрос не может найти решения во многом из-за того, что в Вашингтоне работают по повестке дня, радикально отличающейся от нашей и по большому счету не предполагающей, к сожалению, нормализации обстановки в Сирии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что будет далее предпринимать Россия для решения проблемы с расселением Эр-Рукбана, замглавы МИД РФ напомнил, что для урегулирования подобных вопросов существуют специальные каналы взаимодействия. "Есть двусторонние российско-американские форматы, есть рабочие группы, которые проводят достаточно часто заседания в Женеве, есть взаимодействие по линии военных центров, имеется коммуникационный центр для обсуждения ситуации на земле", - указал он.

Ранее во вторник межведомственные координационные штабы России и Сирии сообщили, что командование военной базы США в Эт-Танфе сорвало вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

Операция по выводу беженцев

Вывод беженцев из Эр-Рукбана должен был начаться с конца сентября в соответствии с планом, переданным российским военным главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корином Флейшером. Сирийские граждане должны были выходить группами от 2 до 2,5 тыс. человек до окончательного вывода всех мирных жителей, изъявивших желание покинуть лагерь. От США требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря для эвакуации сирийцев.

Операция должна была завершиться в течение месяца, однако сорвалась в самом начале из-за невыполнения США своих договоренностей.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.