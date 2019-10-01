Рябков заявил, что планируются новые контакты с США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Россия планирует контакты с США по различным направлениям взаимодействия. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В планах это есть", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео достигнуты договоренности о новых контактах, в том числе по двусторонней проблематике.

27 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Помпео. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшие переговоры продуктивными.

Консультации по стратегической стабильности

Рябков отдельно отметил, что Россия несколько недель назад предложила США конкретные даты для проведения консультаций по стратегической стабильности, но ответа не получила.

"Мы предложили американским коллегам разные варианты по срокам, когда следующий раунд межведомственных консультаций по разным аспектам стратегической стабильности стоит провести, - сказал он. - Ответа пока нет, а время уходит, и это очень тревожно".

"Мы предложили несколько недель назад конкретные даты", - добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил ТАСС, что новая встреча по стратегической стабильности прорабатывается и запланирована на осень.

Последний раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел 19 июля в Женеве. Россию на встрече представлял Рябков, США - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.